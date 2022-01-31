После анализа ДНК ученым удастся узнать кое-что об истории его жизни и происхождении.

На Мамай-горе под Днепром археологи обнаружили останки человека, который проживал на территории Украины почти семь тысяч лет назад.

Об этом сообщила сотрудница Института археологии НАН Украины Инна Потехина на своей странице в Facebook.

"Он вернулся из почти 7000-летнего небытия, прибыл к нам с Мамай Горы над Днепром, где в 2020 г. экспедиции Запорожского университета под руководством известного украинского археолога Геннадия Тощева повезло наткнуться на крупный неолитический некрополь", - рассказала ученая, опубликовав фото черепа, который нашли археологи.

Она отметила, что вскоре, после детальной расчистки будут видны реальные черты лица "далекого предка".

"Широкое лицо с покатым лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти. А уже после тщательного антропологического исследования и анализа ДНК узнаем кое-что об истории его жизни и происхождения", - отметила Потехина.

Напомним, в Киеве провал в асфальте внезапно открыл подвал усадьбы начала ХІХ века.

Вас также могут заинтересовать новости: