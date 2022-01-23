В центральной части города Луцка провели научную экспедицию.

В Луцке археологи нашли фрагменты керамики раннежелезного времени, которые стали настоящим открытием.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал научный сотрудник охранной археологической службы Украины Виктор Баюк.

"Находки предположительно относятся к скифского периода, датируемое серединой I тысячелетия до нашей эры, – отметил он. – В настоящее время подтверждено заселение первоначального Водораздельного холма между Стиром и Сапалаевкой и необходимость археологического сопровождения работ в пределах исторического ядра города Луцка".

По его словам волынская археологическая экспедиция провела научную экспертизу в центральной части города Луцка по улице Ярощука, 12.

"Лучанами издавна снабжалась эта территория по интересному образцу усадьбы периода Волынского воеводства, снесенной в апреле 2021 года. Археологически, согласно действующему Историко-архитектурному опорному плану города Луцка, эта территория относится к Зоне охраны археологически ценного культурного слоя II категории", – рассказал ученый.

По его словам, археологи проследили первоначальную топографию участка, стратиграфию культурного слоя, обнаружили материалы раннемодерного, позднесредневекового и древнерусского времен.

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