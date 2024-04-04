Предыдущий концепт необычного космического аппарата представили в позапрошлом году.

Американская компания Radian Aerospace показала обновленный концепт уникального одноступенчатого космического самолета Radian One. На это обратило внимание издание GeekWire.

Согласно планам разработчиков, Radian One будет взлетать со взлетно-посадочной полосы за счет "ракетных саней" и собственных двигателей. При возвращении на Землю он будет садиться, как обычный авиалайнер.

Radian One хотят использовать для космического туризма, запуска спутников, полетов на МКС, а также для некоторый военных миссий. После технического обслуживания самолет можно будет запустить снова, поэтому де-факто речь идет о более дешевой многоразовой альтернативе современным космическим ракетам.

Согласно планам разработчиков, Radian One сможет выводить на низкую околоземную орбиту до пяти членов экипажа, а также грузы. Прототип орбитального самолета могут создать уже в этом году.

Предыдущую версию Radian One представили в 2022 году. Новый вариант представляет собой фактически новый самолет. В частности, была изменена концепция двигательной установки: теперь в качестве топлива планируют использовать метан и жидкий кислород, в то время как ранее ставку делали на топливную пару керосин/ LOX.

Также в более ранней конструкции на космическом самолете было три ракетных двигателя, в то время как в новой их предусмотрено пять.

Возможный "конкурент" Starship - что известно

Можно предположить, что Radian Aerospace хочет создать своего рода конкурента космической системе Starship от SpaceX. Однако компания Илона Маска сейчас далеко впереди: она не только создала прототип своей космической системы, а даже несколько раз запустила его.

Последний старт Starship провели в марте этого года: испытания оказались частично успешными: корабль удачно стартовал, однако при возвращении на Землю был потерян.

Испытания Starship в апреле и ноябре прошлого года также оказались лишь частично-успешными, однако с каждым запуском SpaceX устраняла все больше технических трудностей и приближалась к своей мити.

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