В популярном мессенджере WhatsApp давно доступны аудио- и видеозвонки, но пользоватья ими можно было только на мобильных устройствах. Теперь эти функции добавят и в десктопную версию мессенджера.
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Как сообщает 4PDA, в бета-версии WhatsApp для браузеров и десктопных компьютеров у некоторых пользователей появилась возможность совершать аудио- и видеозвонки. Соответствующие иконки можно найти при выборе нужного контакта в верхней части окна приложения.
При входящем звонке на экране появляется небольшое окно с указанием типа звонка, именем человека, его фотографией и возможностью принять или отклонить вызов.
О сроках появления новіх функций в стабильной версии WhatsApp пока не сообщается.
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