Ученые намерены восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета.

Мумии из древнего Египта сделали МРТ в миланской больнице, чтобы выяснить, как выглядел древний человек и чем он занимался.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Известно, что мумия, хранящаяся в археологическом музее в Бергамо, якобы принадлежит человеку по имени Анхехонсу, который жил в 9 веке до нашей эры. Об этом свидетельствует надпись на саркофаге.

Благодаря обследованиям ученые собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, в частности, чтобы подтвердить пол. Так как это может быть и женщина. К примеру, в апреле польские врачи просканировали мужскую мумию из варшавского музея и обнаружили, что на самом деле это была беременная молодая женщина.

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Автор: Денис Прядко