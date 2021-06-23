Мумии из древнего Египта сделали МРТ в миланской больнице, чтобы выяснить, как выглядел древний человек и чем он занимался.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Известно, что мумия, хранящаяся в археологическом музее в Бергамо, якобы принадлежит человеку по имени Анхехонсу, который жил в 9 веке до нашей эры. Об этом свидетельствует надпись на саркофаге.
Благодаря обследованиям ученые собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, в частности, чтобы подтвердить пол. Так как это может быть и женщина. К примеру, в апреле польские врачи просканировали мужскую мумию из варшавского музея и обнаружили, что на самом деле это была беременная молодая женщина.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Египте нашли мумию с золотым языком (фото)
- Археологи нашли в Египте самую древнюю в мире пивоварню
- В Египте нашли более сотни древних погребений, забытых на тысячи лет (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram