Это могут быть останки мамонта или другого древнего обитателя Причерноморья.

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) обнаружены останки древнего животного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил известный эколог, заведующий научным отделом парка Иван Русев.

«Во время недавнего обследования территории НПП «Тузловские лиманы» наши друзья наткнулись на интересные останки. Пока неясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад. Это должна показать экспертиза, которую проведут профильные ученые, которые согласятся определить возраст найденных костей», - сообщил Русев.

По его словам, останки найдены на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

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Эколог также отметил, что обращения, которые ранее, в контексте с другими находками, были отправлены в Одесский национальный университет им. Мечникова и в Институт археологии НАН Украины, положительных результатов не дали. В связи с этим он просит откликнуться энтузиастов, которые могут провести или помочь в организации соответствующих исследований. В частности, одесские экологи готовы, в случае получения нужных контактов, обратиться в Кембридж.

Справка УНИАН. «Тузловськие лиманы» - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая