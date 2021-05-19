На севере Италии во время ремонта водохранилища временно снизили уровень воды в искусственном озере Резия и обнаружили остатки города Курон.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Озеро Резия образовалось в 1950-х годах, когда было решено построить водохранилище с двумя прилегающими озерами. Тогда старый город Курон с его 163 домами был затоплен для строительства водохранилища.
Единственное сооружение, оставшееся по сей день, - колокольня церкви Святой Анны, которая возвышается над ледяным покровом зимой.
История о затопленном городе легла в основу детективного сериала «Курон» от Netflix.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Испании рабочие делали ремонт в баре и нашли древние турецкие бани (фото)
- В Турции обнаружили гладиаторскую арену времен Римской империи (фото)
- Во Львове археологи нашли остатки средневековой стены (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram