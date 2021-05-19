Старый город Курон с его 163 домами был затоплен в 50-х годах для строительства водохранилища.

На севере Италии во время ремонта водохранилища временно снизили уровень воды в искусственном озере Резия и обнаружили остатки города Курон.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Озеро Резия образовалось в 1950-х годах, когда было решено построить водохранилище с двумя прилегающими озерами. Тогда старый город Курон с его 163 домами был затоплен для строительства водохранилища.

Единственное сооружение, оставшееся по сей день, - колокольня церкви Святой Анны, которая возвышается над ледяным покровом зимой.

История о затопленном городе легла в основу детективного сериала «Курон» от Netflix.

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Автор: Денис Прядко