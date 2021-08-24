Диаметр космического камня 2011 UC292 составляет от 73 до 160 метров.

На этой неделе на орбиту Земли выйдет массивный астероид класса "Аполлон" размером в два раза больше лондонского Биг-Бена.

Об этом сообщает Daily Star.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отслеживает космическое тело, получившее название 2021 PT, размер которого составляет 110–240 метров.

Астероид движется со скоростью около 26 тыс. километров в час. Максимальное близко к Земле он подойдет 29 августа.

Читайте такжеВ ООН сообщили о большом числе угрожающих Земле астероидовОднако даже в этот день расстояние до нашей планеты будет составлять более 4,8 миллиона километров, поэтому непосредственной угрозы для Земли он не представляет. Для сравнения: Луна находится в 384,4 тыс. километров от нас.

Еще один астероид, за которым следит NASA, - это 2011 UC292. Его диаметр меньше, чем у 2021 PT и составляет от 73 до 160 метров, но он движется с большей скоростью - 30,7 тыс. километров в час.

24 августа он также пройдет мимо Земли на безопасном расстоянии более 3,2 млн километров.

Как уже сообщал УНИАН, 21 августа в 3,4 млн километров от Земли пролетел потенциально опасный астероид 2016 AJ193 диаметром около 1,4 километра.

Автор: Станислав Кожемякин