Объект пролетит мимо планеты 24 июля.

В конце месяца, 24 июля, мимо Земли пролетит астероид длиной около 200 метров.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По подсчетам NASA, размеры объекта от 92 до 210 метров.

Таким образом, астероид может быть больше часовой башни Вестминстерского дворца Биг-Бен.

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«По словам американских ученых, астероид пройдет достаточно близко от Земли, однако угрозы для человечества он не представляет», – говорится в сюжете.

Как сообщает Express, расстояние между ним и Землей равно 4,91 миллиона километров, что более чем в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.

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Автор: Катерина Шварц