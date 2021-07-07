В конце месяца, 24 июля, мимо Земли пролетит астероид длиной около 200 метров.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
По подсчетам NASA, размеры объекта от 92 до 210 метров.
Таким образом, астероид может быть больше часовой башни Вестминстерского дворца Биг-Бен.
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«По словам американских ученых, астероид пройдет достаточно близко от Земли, однако угрозы для человечества он не представляет», – говорится в сюжете.
Как сообщает Express, расстояние между ним и Землей равно 4,91 миллиона километров, что более чем в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.
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