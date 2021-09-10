На днях Государственная фискальная служба пришла с обысками в киевский офис британской компании Gamingtec, которая занимается разработкой ПО для азартных игр, хотя деятельность казино не относится к компетенции ГФС. Так ведомство, которое будет расформировано уже в конце сентября, напоследок выживает IT-бизнес из Украины.

Об этом сообщает портал ain.ua.

Как отмечается, украинское юрлицо Gamingtec, ТОВ "СЕО КОР" (SEO CORE), несмотря на то, что даже не оперирует в Украине, а только ведет разработку ПО, все же имеет украинскую лицензию от КРАИЛ. И получило ее за неделю до обыска. При этом в самом разрешении на обыск название компании не было указано.

"Как нам стало известно от представителей компании SEO CORE, сотрудники ГФС на месте обыска предъявили решение суда о разрешении провести обыск. В решении суда не фигурирует название SEO CORE, а указан лишь адрес, по которому якобы проводится незаконная деятельность. В решении суда содержится информация о том, что якобы по адресу, где арендует помещение компания SEO CORE, проводится нелегальная деятельность в сфере азартных игр", - рассказали в Gamingtec.

Там также отметили, что на операционную деятельность компаний, использующих бренд Gamingtec во всем мире, инцидент в Украине не будет иметь прямого влияния. Этот инцидент, вероятно, будет иметь негативное влияние на репутацию Украины как юрисдикции для разработки программного обеспечения.

"Мы рассматриваем вопрос о рекомендации партнерам Gamingtec во всем мире не воспринимать Украину как страну для ведения разработки программного обеспечения", - прокомментировали в Gamingtec.

Всю картину усугубляет тот факт, что 25 сентября ГФС расформировывают.

Тем временем в соцсетях уже шутят над происходящим: "а вы думали, если 2 недели осталось, так что, теперь заносить не надо?"

Автор: Григорий Бондарь