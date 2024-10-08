Место захоронения находится среди впечатляющих руин и архитектурных чудес.

Археологи раскопали гробницу в турецком Измире, которая датируется третьим веком: в ней хранилось гораздо больше, чем просто римский гладиатор.

В пятом веке ее повторно использовали для христианских захоронений и двенадцать тел были похоронены рядом с древним бойцом, сообщает Turkiye Today.

Место захоронения с течением лет превратилось в базилику с деревянной крышей, а затем в купольную церковь во время правления Юстиниана I. Археологи могут получить новые сведения о долгой истории древнего города.

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Место захоронения находится среди впечатляющих руин и архитектурных чудес. Доцент Синан Мимароглу с кафедры истории искусств Университета Хатай Мустафы Кемаля "выразил удивление".

На глубине двадцати сантиметров под землей было найдено необычное место захоронения. Его команда "нашла одну гробницу и три похожих на гробницы сооружения с 12 людьми внутри".

Отмечается, что после тщательного осмотра они определили, что имя "Евфрат", написанное на оригинальной гробнице, принадлежало римскому гладиатору. Кроме того, они обнаружили двенадцать дополнительных тел и три креста-рельефа пятого века. Археологи полагают, что эти похороненные люди были представителями высшего класса или духовенства.

Они считают крайне маловероятным, что представители менее богатого класса были бы похоронены таким скрупулезным образом. Команда пока не нашла примеров, которые можно было бы сравнить с крестами, что указывает на то, что эти символы стилистически примечательны.

Крышка гробницы, по-видимому, была добавлена ​​в седьмом и восьмом веках, а ремонт нижней мозаики был произведен после эпохи Юстиниана.

Новости археологии

Француз, ремонтировавший свой подвал, обнаружил десятки средневековых скелетов и 10 саркофагов. Археологи утверждают, что останки, обнаруженные в южном пригороде Парижа, могут помочь лучше понять население, проживавшее в этом регионе в раннем Средневековье и в эпоху Античности до этого.

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