Это самый отдаленный выброс радиоизлучения из когда-либо виденных.

На Землю обрушился мощный поток энергии из самых глубин Вселенной. Этот быстрый радиовсплеск - самый далекий из когда-либо наблюдавшихся, - ему пришлось проделать путь в восемь миллиардов лет, чтобы добраться до Земли.

Он также удивительно мощный, один из самых энергичных в своем роде, когда-либо виденных. Менее чем за секунду он выпустил ту же энергию, которую излучает Солнце более 30 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science, пишет Independent.

Быстрые радиовсплески (FRB) - это интенсивные короткие всплески энергии, возникающие в результате неизвестной, но экстремальной активности в космосе. Ученые до сих пор не уверены в том, как они формируются, но объяснения включают в себя все: от внеземных технологий до нейтронных звезд.

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По словам ученых, недавно обнаруженный всплеск, судя по всему, произошел от небольшой группы сливающихся галактик, что помогает поддержать существующие теории о том, откуда они взялись. Но интенсивность всплеска объяснить труднее, и это ставит под сомнение понимание людей о том, как они на самом деле излучаются.

"Хотя мы до сих пор не знаем, что является причиной этих огромных всплесков энергии, статья подтверждает, что быстрые радиовсплески являются обычным явлением в космосе и что мы сможем использовать их для обнаружения материи между галактиками и лучшего понимания структуры Вселенной", - сказал Райан Шеннон из Технологического университета Суинберна.

Всплески могут быть полезны при поиске ответов на некоторые из самых глубоких вопросов о нашем космосе, например, сколько он на самом деле весит. На данный момент попытки ответить на этот вопрос привели к противоречивым результатам.

"Если мы подсчитаем количество обычной материи во Вселенной - атомов, из которых мы все состоим, - мы обнаружим, что более половины того, что должно быть там сегодня, отсутствует. Мы думаем, что недостающая материя скрывается в пространстве между галактиками, но она может быть настолько горячей и рассеянной, что ее невозможно увидеть с помощью обычных методов. Быстрые радиовсплески улавливают этот ионизированный материал. Даже в почти совершенно пустом пространстве они могут "видеть" все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько вещества находится между галактиками", - сказал профессор Шеннон.

Всплеск был замечен в прошлом году при помощи телескопа в Японии. Затем исследователи использовали другие телескопы, чтобы подтвердить находку и изучить ее более детально.

"Используя набор антенн ASKAP, мы смогли точно определить, откуда произошел всплеск. Затем мы использовали Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили для поиска исходной галактики, обнаружив, что она старше и дальше, чем любой другой источник FRB, найденный на сегодняшний день, и, вероятно, находится в небольшой группе сливающихся галактик", - сказал Стюарт Райдер, ведущий автор статьи.

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Как сообщал УНИАН, ранее ученые озвучили предположение, что загадочные взрывы, исходящие из глубокого космоса, могут быть результатом "звездных землетрясений". Ученые заметили, что между этими FRB и землетрясениями есть сходство.

Исследователи предполагают, что на внешней поверхности нейтронных звезд существует твердая кора. Затем эта кора испытывает звездные землетрясения так же, как и поверхность Земли - и эти землетрясения затем выпускают мощные взрывы энергии, которые доходят до нас в виде FRB.

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