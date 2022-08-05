По мнению исследователей, эта технология может стать отправной точкой для выращивания органов с нуля.

Ученые вырастили "синтетические эмбрионы" из клеток мышей без использования спермы, яйцеклеток и матки.

Этот процесс впервые в мире был описан в выпуске рецензируемого журнала Cell.

По мнению исследователей, эта технология может стать отправной точкой для выращивания органов с нуля.

"Эмбрион - лучшая машина для изготовления органов и лучший 3D-биопринтер - мы пытались подражать тому, что он делает",- рассказал генетик Джейкоб Ханна, возглавлявший исследовательскую группу.

Как сообщается, Ханне и его группе ранее удавалось выращивать мышиные эмбрионы вне матки, в стеклянных контейнерах. Однако те эмбрионы были взяты у настоящих мышей и оплодотворены. В последнем же исследовании эмбрионы были выращены из стволовых клеток.

Большинство синтетических эмбрионов Ханны погибли на ранних этапах процесса. Но некоторым удалось вырасти за 8,5 дней, примерно половину срока беременности мыши. На тот момент они были на 95% похожи на обычные мышиные эмбрионы, у них выросли плацента, зачатки позвоночника и головного мозга, пищеварительный тракт, бьющееся сердце.

Однако это пока не "настоящие" эмбрионы, говороят ученые, так как они не смогли дорасти до срока, когда их поместили в матку мыши.

Напомним, ранее ученые нашли способ превратить мертвых пауков в "некроботов".

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