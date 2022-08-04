Ученые спустились на дно самой глубокой пещеры Австралии /фото Stephen Fordyce

Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер Австралии.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, группа исследователей обнаружила пещеру глубиной 401 метр в пещерной системе в Тасмании.

Глубочайшую пещеру Австралии назвали Дельта-Вариант в честь коронавируса.

Как сообщается, найденная пещера на 4 метра глубже, чем предыдущий рекордсмен - пещера Ниггли.

Спуск в самую глубокую пещеру Австралии занял 14 часов.

Спуск на дно самой глубокой пещеры Австралии занял 14 часов / фото Ciara Smart
Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер Австралии / фото Stephen Fordyce

Напомним, ранее археологи обнаружили тайную гробницу древнеегипетского полководца, управлявшего армией иностранных наемников.

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