Спуск на дно глубочайшей пещеры Австралии занял 14 часов.

Исследователи обнаружили самую глубокую из известных пещер Австралии.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, группа исследователей обнаружила пещеру глубиной 401 метр в пещерной системе в Тасмании.

Глубочайшую пещеру Австралии назвали Дельта-Вариант в честь коронавируса.

Как сообщается, найденная пещера на 4 метра глубже, чем предыдущий рекордсмен - пещера Ниггли.

Спуск в самую глубокую пещеру Австралии занял 14 часов.

Напомним, ранее археологи обнаружили тайную гробницу древнеегипетского полководца, управлявшего армией иностранных наемников.

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