Мертвых пауков используют в качестве "захвата" для подъема небольших хрупких предметов

Ученые нашли способ превратить мертвых пауков в "некроботов", чтобы использовать их для подъема мелких предметов.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Advanced Science.

Превращение мертвых пауков в механические захваты может показаться кошмарным сценарием, но это может иметь ощутимые преимущества. Лапы паука могут крепко и мягко захватывать большие, хрупкие предметы неправильной формы, не ломая их.

Ученые из Университета Райса обнаружили способ заставить ноги мертвого паука разворачиваться и цепляться за предметы. Они назвали этот новый тип робототехники "некроботикой".

Как ни странно, у паучьих ног нет мышц для разгибания, а вместо этого они двигают ногами за счет гидравлического давления - у них есть так называемая головогрудь, которая сокращается, направляя внутреннюю жидкость тела в ноги, заставляя их вытягиваться.

Используя эту особенность команде исследователей удалось заставить мертвого паука схватиться за маленький мячик. Они также показали, что паук может выдержать вес другого паука примерно такого же размера.

"Концепция некроботов, предложенная в этой работе, использует уникальные конструкции, созданные природой, которые сложно или даже невозможно воспроизвести искусственно", - говорят исследователи в своей статье.

Пауки также являются биоразлагаемыми, поэтому их использование в качестве частей роботов сократит количество отходов в робототехнике.

Одним из недостатков захвата мертвого паука является то, что он начинает изнашиваться через два дня или после 1000 циклов открытия и закрытия.

"Это связано с обезвоживанием суставов. Мы думаем, что сможем решить эту проблему, нанеся полимерные покрытия", - предполагают ученые.

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