Эти звуки помогут лучше изучить атмосферу Марса и улучшить обслуживание космического аппарата.

Ровер Perseverance благодаря специальным микрофонам, прикрепленным к шасси марсохода, записал 5 часов марсианского ветра, хруст колес о гравий поверхности Красной планеты и звуки двигателей.

Об этом сообщает пресс-служба агентства NASA.

Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, которые можно услышать даже в наушниках.

Некоторые из записей рассказывают ученым об изменениях в атмосфере планеты. Специальные микрофоны входят в набор атмосферных инструментов MEDA, отслеживая минутные изменения в воздухе ("микротурбулентности").

Датчики MEDA измеряют скорость, давление и температуру ветра 1-2 раза /с в течение двух часов подряд.

Микрофоны также позволяют исследовать, как распространяется звук на Марсе. Поскольку атмосфера планеты менее плотная, чем на Земле, то высокие звуки на ней услышать труднее.

По словам ученых, звуки распространяются на Марсе намного дальше, чем думали раньше.

Также с помощью космических камер и микрофонов ученые проверяли прочность колес марсохода и отслеживали технические неполадки.

Подробнее о миссии

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включающая поиски признаков древней микробной жизни. Марсоход будет передавать данные о геологии планеты и древнем климате, проложит путь для более глубокого изучения человеком Марса и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских ископаемых и пыли.

В следующей миссии NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправят космический корабль на Марс, чтобы забрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для анализа.

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Автор: Яна Ставская