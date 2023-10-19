При этом ученые отметили, что люди все равно не доживут до тех дней.

Ученые сделали новый прогноз о том, какими будут последние дни Солнечной системы и когда они настанут. Они предупредили, что людей уже не будет, чтобы увидеть конец Солнца.

Раньше астрономы считали, что Солнце превратится в планетарную туманность – ярко светящийся газовый пузырь, пока не появились данные, говорящие о том, что оно должно быть более массивным для этого. Ученые установили, что чтобы стать яркой планетарной туманностью Солнце должно быть как минимум вдвое больше по массе, пишет Sciencealert.

Возраст Солнца составляет около 4,6 млрд лет, что определяется возрастом других объектов Солнечной системы, образовавшихся примерно в то же время. Основываясь на наблюдениях за другими звездами, астрономы теперь предсказывают, что она достигнет конца своей жизни примерно через 10 млрд лет. Но до этото времени произойдут и другие вещи: примерно через 5 млрд лет Солнце превратиться в красного гиганта. Ядро звезды сожмется, но его внешние слои расширятся до орбиты Марса и поглотят Землю.

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Исследования, включающие компьютерное моделирование, определили, что, как и 90% других звезд, Солнце превратится из красного гиганта в белого карлика, а затем уже в обычную планетарную туманность.

"Когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли, известную как ее оболочка. Оболочка может составлять половину массы звезды. Это раскрывает ядро звезды, которое в конечном итоге выключается, прежде чем окончательно умереть", - объяснил астрофизик Альберт Зейлстра из Манчестерского университета.

"И только тогда горячее ядро заставляет выброшенную оболочку ярко сиять в течение примерно 10 тыс. лет – короткого периода в астрономии. Именно это делает планетарную туманность видимой. Некоторые из них настолько яркие, что их можно увидеть с чрезвычайно больших расстояний, измеряемых десятками миллионы световых лет", - рассказал ученый.

Ученые объяснили, что даже звезда с массой менее 1,1 массы Солнца не создаст яркую и хорошо видимую туманность. Только более крупные звезды, которые в три раза массивнее Солнца, образуют более яркие туманности.

"Таким образом мы выяснили, что будет делать Солнце, когда умрет", - подытожил Зейлстра.

Одно можно сказать наверняка: к тому времени человечества уже не будет, поскольку ему осталось жить около 1 млрд лет. А все из-за того, что яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет. Такое увеличение яркости положит конец жизни на Земле. Океаны испарятся, а поверхность станет слишком горячей для образования воды.

Исследования космоса

Ученые считают, что дальние уголки Солнечной системы - это темный и далекий мир с невероятными секретами, которые ученые раскрывают десятилетиями. В ней может легко спрятаться такая же огромная планета, как Земля.

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