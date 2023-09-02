Вероятно, она темная и замерзшая, ведь расположена слишком далеко от Солнца.

Дальние уголки Солнечной системы - это темный и далекий мир с невероятными секретами, которые ученые раскрывают десятилетиями. В ней может легко спрятаться такая же огромная планета, как Земля.

Так считает группа ученых в исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal. Астрономы обнаружили транснептуновые объекты за орбитой Нептуна. Они демонстрируют определенное специфическое поведение кластеризации, которое может указывать на наличие скрытого мира. Это побудило ученых предложить идею девятой планеты - она может быть очень похожа на Землю.

Два ученых придумали альтернативное объяснение: более скромный, похожий на Землю мир расположен намного ближе, чем спорная девятая планета. По словам планетологов Патрика Софии Ликавки из Университета Киндай в Японии и Такаши Ито из Национальной астрономической обсерватории Японии, этот мир заморожен и темен, потому что он расположен очень далеко от Солнца - примерно в 500 астрономических единицах.

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"Мы предсказываем существование планеты, похожей на Землю, и нескольких транснептуновых объектов на особых орбитах во внешней Солнечной системе, которые могут служить проверенными признаками существования предполагаемой планеты", - пишут ученые.

Самый удаленный объект в Солнечной системе, который удалось найти, находился на расстоянии 132 астрономических единиц от Солнца. Плутон, например, находится на среднем расстоянии около 40 астрономических единиц от Солнца.

За Нептуном (30 астрономических единиц от солнца) стоит целая куча ледяных камней и карликовых планет. Это пояс Койпера, в котором и нашли транснептуновые объекты (TNO).

"В последние годы с помощью более чувствительных телескопов и исследований мы смогли обнаружить гораздо больше TNO, чем было идентифицировано ранее, что позволило ученым начать замечать закономерности. Одним из таких шаблонов является кластеризация. Некоторые группы TNO группируются и движутся вместе группами на наклонных орбитах, что позволяет предположить, что они подверглись гравитационному воздействию чего-то значительно большего, чем более мелкие объекты, которые мы смогли обнаружить на сегодняшний день", - говорится в исследовании.

В 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин указали на гипотетическую девятую планету. Считается, что эта планета примерно в 6,3 раза больше массы Земли и вращается на расстоянии более 460 астрономических единиц.

Но не они были первыми, кто дал объяснение. Ученые из Японии заметили скопление TNO и предложили гипотетическую скрытую планету пояса Койпера в 2008 году .

Теперь, имея больше данных, два ученых пересмотрели гипотезу о девятой планете и усовершенствовали ее. Они обнаружили свойства гипотетической планеты, которые могут объяснить несколько особенностей пояса Койпера. Последующие наблюдения могут определить, верны ли они.

"Мы определили, что планета, похожая на Землю, расположенная на удаленной и наклонной орбите, может объяснить три фундаментальных свойства удаленного пояса Койпера: значительную популяцию TNO с орбитами за пределами гравитационного влияния Нептуна, значительную популяцию объектов с высоким наклоном и существование некоторых экстремальных объектов со специфическими орбитами", – пишут они.

Эта планета, похожая на Землю, будет иметь массу от 1,5 до 3 раз больше, чем Земля, орбиту, самая дальняя точка от Солнца будет от 250 до 500 астрономических единиц и угол наклона 30 градусов относительно плоскости Солнечной системы. .

"Более подробное знание орбитальной структуры в дальнем поясе Койпера может выявить или исключить существование любой гипотетической планеты во внешней Солнечной системе. Существование планеты пояса Койпера также может создать новые ограничения для формирования планет и динамической эволюции в трансюпитерском регионе", - пишут ученые.

Напомним, что ранее ученые впервые обнаружили радиационный пояс, который и "отвечает" за полярное сияние, за пределами Солнечной системы. Нашли его в уникального объекта, который называется коричневый карлик.

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