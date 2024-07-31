Исследователи изучили исторические записи и спутниковые фотографии местности, чтобы интерпретировать особенности, которые подтверждают их аргумент.

Долгое время шел спор о том, как именно первые инженеры цивилизованного мира построили великие пирамиды Египта.

Популярная теория предполагает, что они использовали систему веревок и саней для подъема камней на вершину, пока пирамида возводилась снизу вверх, слой за слоем.

Однако новое исследование предполагает, что самая старая пирамида в Египте, пирамида Джосера, была построена 4700 лет назад с использованием еще более хитроумного "гидравлического подъемника".

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"Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней. Эта работа открывает новое направление исследований - использование гидравлической силы для возведения массивных сооружений, построенных фараонами", - пояснила группа.

Новая теория представлена ​​в новом исследовании под руководством Ксавье Ландро, президента Палеотехнического, археологического исследовательского института в Париже, Франция.

Исследователи изучили исторические записи и спутниковые фотографии местности, чтобы интерпретировать особенности, которые подтверждают их аргумент.

"Мы определили, что внутренняя архитектура ступенчатой ​​пирамиды соответствует гидравлическому механизму подъема, о котором никогда ранее не сообщалось. Древние архитекторы, вероятно, поднимали камни из центра пирамиды вулканическим способом, используя воду без осадков", - говорят Ландро и коллеги.

Пирамида Джосера, высотой около 62 метров, является "ступенчатой ​​пирамидой" - то есть ее стороны представляют собой ряд плоских платформ или ступеней, в отличие от сравнительно ровных сторон знаменитой пирамиды Гизы.

Хотя Гиза является крупнейшей из египетских пирамид, Джосера - самая старая, она была построена в какой-то момент между 2667 и 2648 годами до нашей эры.

Потрясающее сооружение было построено полностью из камня древнеегипетским архитектором Имхотепом в обширном некрополе Саккара к югу от Каира.

Считается, что это последнее пристанище царя Джосера, древнеегипетского фараона и основателя Древнего царства.

Хотя об огромной шахте в центре пирамиды уже было известно, теперь исследователи представляют новую теорию относительно ее назначения.

Во-первых, они указывают на Гиср-эль-Мудир, древнее каменное сооружение менее чем в километре к западу от пирамиды Джосера. Функция Гиср-эль-Мудира никогда не была определена, но исследователи говорят, что он мог действовать как плотина, собирая дождевые осадки и направляя их к пирамиде через систему труб.

Как только подземные воды достигали центра пирамиды, они устремлялись вверх через центральную шахту, как магма в вулкане.

Эта мощная струя воды могла бы толкать вверх плавающий лифт - ровную платформу, вероятно, сделанную из дерева - который мог бы переносить до 100 тонн камня за раз благодаря силе воды.

По словам экспертов, струей воды можно было управлять, чтобы шахта могла быть опорожнена, готовая к повторному использованию для следующей партии камня.

Потенциально вода могла быть заблокирована у основания шахты пирамиды, как своего рода пробка, прежде чем высвободиться, когда следующая партия будет на месте.

Хотя эта недавно предложенная система кажется особенно сложной для 4700 лет назад, сами пирамиды свидетельствуют о том, что древние египтяне, возможно, были более искусными инженерами, чем мы думаем.

Ранее Гиср-эль-Мудир считался загоном для скота, церемониальным местом поклонения богам или даже незаконченной пирамидой.

Но теория о том, что это была плотина, обеспечивает убедительную связь с центральной шахтой пирамиды Джосера, которая вновь открылась для посетителей в 2020 году после 14-летней реставрации. Неясно, могли ли другие известные пирамиды Египта использовать эту строительную технику.

Новости о египетских пирамидах

Археологи нашли таинственные структуры, которые были скрыты под поверхностью возле Великой египетской пирамиды Хеопса, которые могут быть неизвестной гробницей, которую построили 4 500 лет назад.

Команда исследователей использовала для этого георадар на Западном кладбище Гизы и обнаружила L-образную аномалию, которая оказалась входом в камеру внизу. В этом захоронении находятся останки царя Хуфу, который заказал строительство известной пирамиды для членов его семьи и высокопоставленных чиновников, поэтому можно сделать предположение, что под песками может быть еще одна элитная гробница.

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