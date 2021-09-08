Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя.

Соцсеть Twitter тестирует функцию, которая позволит удалять пользователей из списка читателей.

Как сообщается в официальном аккаунте социальной сети, Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.

Читайте такжеTwitter запустил функцию донатов

Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к "мягкой блокировке": если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей. Возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью. Как ранее сообщал Bloomberg, Twitter работает над возможностью автоматически архивировать старые твиты, скрывать список лайков и отписываться от чужих бесед, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая