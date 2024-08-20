Ученые, используя передовую рентгеновскую технику, смогли подтвердить детали о плащанице, которые ранее существовали только в теории.

Ученые, которые исследовали ткань, в которую был завернут Иисус Христос после распятия, объявили о крупном прорыве, подтверждающем некоторые давние теории об этом предмете.

Туринская плащаница, также известная как Священная плащаница, была в центре многовековых споров, и религиозные деятели долгое время считали, что сын Божий был завернут в этот материал после казни. Хотя Католическая церковь не подтверждает и не отвергает ее подлинность, она хранится в Капелле делла Сакра Синдоне, католической часовне в Турине, пишет Mirror.

Почти 700 лет спустя после того, как она была впервые выставлена ​​в 1350-х годах, плащаница, на которой виднеется изображение бородатого мужчины, которого люди считают самим Христом, была впервые конкретно датирована учеными. Итальянские исследователи, использующие новую рентгеновскую технику, определили, что ткань была изготовлена ​​в то время, когда жил Иисус.

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Исследователи из итальянского Института кристаллографии Национального исследовательского совета обнаружили, что плащанице, вероятно, около 2000 лет. "Профили данных полностью совместимы с аналогичными измерениями, полученными на образце льна, датировка которого, согласно историческим записям, составляет 55-74 ггоды н. э., найденном в Масаде, Израиль", - говорится в комментарии ученых.

Туринская плащаница

Плащаница впервые упоминается в Библии в отрывке из Евангелия от Матфея 27:59-60, где говорится о "новом льняном полотне", в которое был завернут Иисус после распятия.

В отрывке говорится: "И взял Иосиф тело и обвил его новым льняным полотном, и положил тело Иисуса в новую гробницу, которую выкопал в скальной стене. Затем он закрыл гробницу, привалив очень большой камень, чтобы закрыть вход. Сделав это, он ушел".

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