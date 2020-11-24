Британский археолог Кен Дарк раскопал жилище под руинами монастыря.
Профессор предполагает, что это может быть дом, в котором провел свое детство Иисус Христос, сообщает Daily Mail.
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Жилище из камня и раствора было частично вырублено в известняковом склоне холма в городе опытным мастером - вероятно, Иосифом, отцом Иисуса, говорит ученый.
Монахи, орден которых владел указанным выше монастырем, вели раскопки до 1930-х годов, полагая, что это был дом детства Иисуса, основываясь на утверждении известного библеиста Виктора Герена в 1888 году, но так и не нашли никаких доказательств.
В период с 1936 по 1964 год на этом месте проводились дополнительные раскопки священником-иезуитом, после чего о нем «почти забыли ученые», пока профессор Дарк не начал новый проект в 2006 году.
В 2015 году Кен Дарк опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, предполагая, что это дом Марии и Иосифа.
Последующий анализ подтвердил, что найденное жилище относится к I веку, подтверждая предположение, что когда-то действительно был домом Иисуса.
Постройка имела пол из спрессованного мела, была также обнаружена керамика и фрагменты сосудов из известняка.
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