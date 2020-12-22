Следующее похожее явление произойдет уже в ноябре 2040 года.

С 21 по 22 декабря земляне имели возможность наблюдать крупнейшее за последние 800 лет слияние Сатурна и Юпитера. Космическое явление еще называют восхождением "Вифлеемской звезды".

Редкое сближение орбит двух самых больших планет Солнечной системы пришлось на зимнее солнцестояние - в самый короткий день года, пишет Reuters.

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Для наблюдавших за явлением в чистом небе две сферы из замороженного газа казались ближе и ярче, почти слившись в одну световую точку.

Юпитер постепенно приближался к Сатурну в течение нескольких недель.

Как сообщает NASA, планеты оставались на расстоянии сотен миллионов миль друг от друга.

Такая встреча планет происходит примерно раз в 20 лет. В последний раз Юпитер и Сатурн сближались в небе так близко в понедельник 1623 года. Явление происходило при дневном свете, поэтому заметить его было труднее.

Астрономы предполагают, что именно это слияние планет в Библии прозвали "Вифлеемской звездой", но по этому поводу до сих пор продолжаются дискуссии.

Сближение Юпитера и Сатурна лучше всего видели обитатели северного полушария планеты. При этом не только через телескоп, но и с обычным биноклем и даже невооруженным глазом.

Следующее похожее явление произойдет уже в ноябре 2040 года.

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Автор: УНИАН