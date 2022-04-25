Галактики такого типа могут практически полностью состоять из темной материи.

Космический телескоп Хаббл обнаружил уникальную галактику в созвездии Гидры, которая расположена примерно в четырех миллиардах световых лет от Земли.

Об этом говорится в сообщении обсерватории.

Как сообщается, ультрадиффузная галактика GAMA 526784 на снимке выглядит как слабое пятно света. По данным ученых, ультрадиффузные галактики, такие как эта, имеют ряд особенностей. Например, содержание темной материи в них может быть как чрезвычайно низким, так и чрезвычайно высоким - наблюдались ультрадиффузные галактики с почти полным отсутствием темной материи, тогда как другие состоят почти из одной темной материи. Еще одна странность этого класса галактик - аномальное обилие ярких шаровых скоплений, чего не наблюдается в других типах галактик.

Напомним, ранее телескоп Hubble сделал фото двух галактик в самом разгаре столкновения. Галактическое взаимодействие сделало систему VV689 почти полностью симметричной, и теперь они похожи на огромные галактические крылья.

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