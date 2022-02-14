На снимке видно прогрессирующее тройное слияние галактик, а также процессы, вызванные гравитационным взаимодействием этого трио.

Космический телескоп Hubble сделал фото далеких бурно сливающихся галактик IC 2431.

Как сообщается на сайте обсерватории, объекты расположены в созвездии Рака на расстоянии 681 миллиона световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

"На снимке видно прогрессирующее тройное слияние галактик, а также бурную смесь образования звезд и приливных искривлений, вызванных гравитационным взаимодействием этого галактического трио", - сообщили астрономы.

Центр этого изображения, сделанного с помощью усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS), закрыт густым облаком пыли, хотя свет от фоновой галактики пронизывает ее внешние конечности.

Отметим, что объект IC 2431 содержится в оригинальной редакции индексного каталога (каталог туманностей и звездных скоплений, приложение к новому общему каталогу - самому известному в любительской астрономии каталогу незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

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JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые успешно развернулись. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи. В конце января 2022 года телескоп был выведен на заданную орбиту.

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