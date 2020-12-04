National Science Foundation опубликовала запись момента, как обрушилась 900-тонная платформа-излучатель легендарного телескопа «Аресибо» в Пуэрто-Рико.
Видеозапись сделана с двух ракурсов.
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На ней видно, что платформа сорвалась с опорных башен из-за разрыва тросов и рухнула на чашу рефлектора диаметром около 305 метров. Обрыв и падение заняли около 15 секунд.
Телескоп с августа находился в аварийном состоянии. В ноябре его решили вывести из эксплуатации и взорвать, поскольку был риск "катастрофического обрушения".
Напомним, разрушение конструкции телескопа началось еще в августе 2020 года. Тогда оборвался один из вспомогательных тросов, который пробил дыру в антенне. Спустя несколько месяцев упал один из главных тросов, на котором держалась платформа. Специалисты обсерватории выяснили, что из-за обрушений конструкция телескопа стала слишком неустойчивой и ремонт представлял угрозу для рабочих. Было принято решение остановить работу обсерватории. Наблюдения за небом прекратились 20 ноября.
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