Проблема коснулась прежде всего пользователей Украины, Беларуси и России.

В работе мессенджера Telegram снова произошел масштабный сбой

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в Украине, Беларуси и России.

Украинские пользователи с Киева, Харькова, Одессы жалуются, что около 10 минут не могли подключиться к Telegram. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

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Проблемы с Youtube и Google

14 декабря не работали YouTube, Gmail, документы Google и другие сервисы, требующие авторизации в Google. Компания объясняла сбой проблемами в системе аутентификации.

16 декабря в работе почтового сервиса Gmail от Google произошел новый сбой. По сообщению компании, проблема с сервисом была зафиксирована в 23:29 по Киеву и затронула значительное число пользователей. Однако к 01:51 компания заявила, что проблема решена.

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Автор: Денис Прядко