Новый сбой Google произошел спустя два дня после массовой ошибки в сервисах компании.

В работе почтового сервиса Gmail от Google произошел сбой. По сообщению компании, проблема с сервисом была зафиксирована в 23:29 по Киеву и затронула значительное число пользователей. Однако к 01:51 компания заявила, что проблема решена.

Читайте такжеGoogle назвал причину глобального сбоя в работе сервисов«Затронутые сбоем пользователи могут войти в Gmail, но сталкиваются с сообщениями об ошибке, высокими задержками и/или другим неожиданным поведением»,— описала Google суть проблемы. Пользователи сервиса Downdetector также сообщили о сбоях. Пик сообщений об ошибках пришелся на 12:11.

Сервисы Google Cloud, по сообщению компании, работают нормально. При этом на странице мониторинга указано, что компания «расследует возможную проблему с облачными вычислениями», передает kommersant.

Масштабный сбой Google

Новый сбой Google произошел спустя два дня после массовой ошибки в сервисах компании. 14 декабря не работали YouTube, Gmail, документы Google и другие сервисы, требующие авторизации в Google. Компания объясняла сбой проблемами в системе аутентификации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН