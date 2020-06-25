Девять анонимных Тelegram-каналов заблокируют за распространение персональных данных украинцев

Кроме того, правоохранители в ближайшее время сообщат о подозрении в утечке данных 29 лицам.

Правоохранительные органы намерены в ближайшее время заблокировать работу девяти анонимных Тelegram-каналов, которые незаконно за денежное вознаграждение распространяют персональные данные украинцев.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

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"В течение ближайшего времени работники департамента сообщат 29 лицам о подозрении, это тем, у кого раньше проводились санкционированные обыски. Также мы планируем в течение двух недель провести еще операцию, направленную на привлечение к ответственности лиц, которые осуществляют преступления такой категории. Также будет осуществлена работа по блокированию девяти Тelegram-каналов, с помощью которых осуществляются такие преступные действия по завладению денежными средствами граждан под видом реализации баз данных", - сообщил Гончаров.

Кроме того, по его словам, правоохранители продолжают работу по ранее открытым 12 уголовным производствам в данной сфере, итоги которой ожидается представить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Нацполиция подтвердила причастность 25 человек в утечке и распространения информации о персональных данных украинцев из анонимных Тelegram-каналов, еще восьми лицам было объявлено о подозрении и один человек задержан.

При этом, за предоставление такой информации хакеры просили от 1000 грн за отдельную часть информации и до 10 тыс. долл. за получение полной базы данных.

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