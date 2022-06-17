Ученые обнаружили самую быстрорастущую Черную дыру во Вселенной.
Как сообщает Science Alert, сверхмассивная Черная дыра растет так быстро, что светит в 7000 раз ярче, чем весь Млечный Путь.
По данным ученых, каждую секунду в эту ненасытную Черную дыру падает количество материала, эквивалентное массе Земли.
Это самая быстрорастущая черная дыра за последние 9 миллиардов лет - ее активность настолько бешеная, что она излучает многоволновый свет во Вселенной, что делает ее так называемым квазаром.
Черная дыра называется J1144. Анализ показал, что свет от ее питания прошел около 7 миллиардов лет, чтобы достичь нас. Ученые отмечают, что светится не сама черная дыра, а материал, нагретый сильным трением и гравитацией, излучающий свет по всему ее спектру.
Напомним, ранее ученые показали, как выглядят черные дыры, которые блуждают по нашей галактике Млечный Путь.