Каждую секунду эта Черная дыра пожирает количество материала равное массе Земли.

Ученые обнаружили самую быстрорастущую Черную дыру во Вселенной.

Как сообщает Science Alert, сверхмассивная Черная дыра растет так быстро, что светит в 7000 раз ярче, чем весь Млечный Путь.

По данным ученых, каждую секунду в эту ненасытную Черную дыру падает количество материала, эквивалентное массе Земли.

Это самая быстрорастущая черная дыра за последние 9 миллиардов лет - ее активность настолько бешеная, что она излучает многоволновый свет во Вселенной, что делает ее так называемым квазаром.

Черная дыра называется J1144. Анализ показал, что свет от ее питания прошел около 7 миллиардов лет, чтобы достичь нас. Ученые отмечают, что светится не сама черная дыра, а материал, нагретый сильным трением и гравитацией, излучающий свет по всему ее спектру.

Напомним, ранее ученые показали, как выглядят черные дыры, которые блуждают по нашей галактике Млечный Путь.

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