На пятом месте оказалась американская компания Apple / фото - УНИАН

Стало известно, какие смартфоны предпочитают украинцы. Самыми популярными телефонами оказались гаджеты от пяти крупных международных брендов.

Об этом свидетельствует инфографика международной аналитической компании Canalys, которой владеет УНИАН.

Так, самыми популярными в Украине по итогам второго квартала этого года оказались смартфоны от пяти производителей.

На пятом месте оказалась американская корпорация Apple. Продажи телефонов этой компании сократились на 44%. Во втором квартале 2021 года доля смартфонов от "яблочной" компании составила лишь 3%.

Четвертое место с долей 5% занимает китайская компания Oppo. Отмечается, что продажи телефонов этой компании выросли в 3 раза.

Доля смартфонов от компании Transsion (бренды Tecno, itel, Infinix) составила 7%, поэтому она заняла третье место в рейтинге. Продажи от этого бренда выросли в 8 раз.

На втором месте - южнокорейская компания Samsung. Продажи выросли на 39%, а доля компании на украинском рынке составила 26%.

Первое место заняла китайская технологическая компания Xiaomi. Доля бренда в общем объеме продаж во втором квартале составила 46% (продажи телефонов в годовом выражении выросли на 32%)

Читайте такжеНовенький смартфон OnePlus взорвался в кармане хозяйки (фото)Так, украинцы чаще всего выбирали смартфоны от Xiaomi. Аналитическая компания Canalys не предоставила информации о физическом количестве смартфонов, которые были проданы в Украине во втором квартале этого года. Но показатели продаж демонстрируют то, какие бренды выбирают украинцы.

Компания Canalys-справка УНИАН

Canalys - международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple намерена устроить пользователям "локальный обзор" в поиске запрещенных фото. 

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Автор: Павел Степанец