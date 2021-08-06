Стало известно, какие смартфоны предпочитают украинцы. Самыми популярными телефонами оказались гаджеты от пяти крупных международных брендов.
Об этом свидетельствует инфографика международной аналитической компании Canalys, которой владеет УНИАН.
Так, самыми популярными в Украине по итогам второго квартала этого года оказались смартфоны от пяти производителей.
На пятом месте оказалась американская корпорация Apple. Продажи телефонов этой компании сократились на 44%. Во втором квартале 2021 года доля смартфонов от "яблочной" компании составила лишь 3%.
Четвертое место с долей 5% занимает китайская компания Oppo. Отмечается, что продажи телефонов этой компании выросли в 3 раза.
Доля смартфонов от компании Transsion (бренды Tecno, itel, Infinix) составила 7%, поэтому она заняла третье место в рейтинге. Продажи от этого бренда выросли в 8 раз.
На втором месте - южнокорейская компания Samsung. Продажи выросли на 39%, а доля компании на украинском рынке составила 26%.
Первое место заняла китайская технологическая компания Xiaomi. Доля бренда в общем объеме продаж во втором квартале составила 46% (продажи телефонов в годовом выражении выросли на 32%)
Читайте такжеНовенький смартфон OnePlus взорвался в кармане хозяйки (фото)Так, украинцы чаще всего выбирали смартфоны от Xiaomi. Аналитическая компания Canalys не предоставила информации о физическом количестве смартфонов, которые были проданы в Украине во втором квартале этого года. Но показатели продаж демонстрируют то, какие бренды выбирают украинцы.
Компания Canalys-справка УНИАН
Canalys - международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple намерена устроить пользователям "локальный обзор" в поиске запрещенных фото.
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