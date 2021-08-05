Компания таким образом хочет защитить детей от насилия.

Компания Apple намерена ужесточить контроль над пользователями. Планируется внедрение системы сканирования фотографий, которые хранятся в смартфоне.

Об этом пишет издание 9to5mac.com.

Систему планируют внедрить для защиты детей. С помощью алгоритма хеширования в смартфоне будут искать изображения, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении с детьми, а именно сексуального насилия.

В процессе сканирования система будет сравнивать фото на смартфоне с изображениями незаконного содержания. Предположительно, в случае выявления подобных изображения, в работу включится администратор.

Читайте также"Лопаются без причины": владельцы новых MacBook массово жалуются на трещины в экранахАлгоритм хеширования используется в облачном хранилище iCloud при выгрузке фото. Он позволяет Apple Photo распознавать объекты.

В то же время эксперт по вопросам криптографии и безопасности Мэтью Грин отметил, что такие алгоритмы несовершенны и могут давать ложный результат. Также есть опасность если подобную заставляют внедрить власти, то это может привести к борьбе с инакомыслящими.

Кроме того, Грин указал, что внедрение системы "локального досмотра" может означать, что в дальнейшем на серверах Apple может появиться сквозное шифрование, которого на данный момент нет. Все данные хранятся на серверах компании в зашифрованном виде, но ключи шифрования также у компании, поэтому при необходимости данные могут быть раскрыты, например, если того потребуют правоохранительные органы.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Apple готова расширять сферу использования функции Face ID. Корпорация планирует внедрять распознавание лица практически во всю свою технику.

Автор: Анастасия Горбачева