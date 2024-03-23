По словам исследователей, потеря кораллов может угрожать туризму и рыболовству в Таиланде.

Морские биологи из Таиланда выращивают коралловые рифы в лабораторных условиях, чтобы восстановить участки, которые были обесцвечены из-за увеличения температуры воды в океане и человеческой деятельности. Поэтому исследователи нырнули с аквалангом, чтобы собрать как можно больше половых клеток кораллов. Об этом сообщает Reuters.

Ученые утверждают, что такие исследования являются сложной задачей, поскольку кораллы размножаются только один раз в год. Кроме того, выращивание молодых кораллов в лаборатории занимает много времени, а именно до 5 лет, прежде чем они будут готовы к переносу в свою естественную среду.

"У нас есть надежда, что деградированные коралловые рифы смогут восстановиться и вернуть свою былую красоту", - заметила одна из ученых Нантика Китсом.

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По ее словам, потеря кораллов является угрозой не только для океана, но и для экономики страны, ведь это негативно влияет на туризм и рыболовство, что зависит от состояния коралловых рифов.

Известно, что 90% коралловых рифов Таиланда пострадали от массового обесцвечивания, которое началось в 2010 году, вероятно, из-за того, что повысилась температура воды. Поэтому в 2016 году был основан проект по восстановлению и разведению кораллов. В течение этого времени удалось восстановить более четырех тысяч коралловых колоний вокруг острова Мун Най.

Коралловые рифы: последние новости

Как писал УНИАН, ранее исследователи обнаружили самый длинный в мире коралловый риф. По их словам, он находится очень глубоко - от 500 до 1000 м в 160 км от береговой линии США, между штатами Северная Каролина и Флорида.

Также летом прошлого года Коралловые рифы Флориды столкнулись с беспрецедентной угрозой вследствие неожиданной морской жары, во время которой температура воды поднялась до 32,2 градусов по Цельсию.

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