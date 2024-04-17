В ответ на американскую Falcon 9 россияне создают собственный многоразовый носитель - "Амур-СПГ".

Недавно глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российскую многоразовую ракету "Амур-СПГ" можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9 от компании SpaceX.

Илон Маск лаконично прокомментировал это в социальной сети Х: "Докажи!" (Bring it on).

По словам Борисова, техническое проектирование метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" запланировали на конец года. Создание носителя будет завершено к 2028-2029 годам. Первый пуск новой ракеты с многоразовой первой ступенью намечен примерно на 2030-й.

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"Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а возможно, и более - 100 раз", - заявил глава "Роскосмоса".

Такой подход существенно сократит стоимость запусков и направление работы, по мнению экспертов, является абсолютно верным. В то же время, глава "Роскосмоса" лукавит, когда говорит о возможностях Falcon 9, ведь недавно ее первая ступень совершила рекордный 20-й полет.

Более того: компания SpaceX уже сертифицирует ускорители Falcon 9 на 40 запусков. Именно столько (если не больше) их можно будет использовать на момент первого полета "Амур-СПГ", который может вообще не состояться. То есть говорить о каком-то преимуществе над Falcon 9 в данном случае не приходится.

SpaceX испытывает Starship

Еще более важным является то, что сейчас компания Маска испытывает полностью многоразовую (Falcon 9 является лишь частично многоразовой) ракетную систему Starship, которая должна превзойти все другие творения SpaceX. В марте Starship выполнил новый тестовый полет, который в основном оказался удачным.

Сейчас некоторые американские компании создают потенциальных конкурентов Starship. О том, какими они будут, вы можете прочитать в нашем новом материале.

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