Для защиты от этой угрозы специалисты ESET рекомендуют с максимальной осторожностью относиться к любым подозрительным сообщениям.

Следы российской хакерской группировки Nobelium, которую компания Microsoft обвинила в захвате системы электронной почты Агентства международного развития и во взломе продукции поставщиков программного обеспечения, были обнаружены также в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в компании ESET.

«Эта новая волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой. Специалисты ESET также обнаружили ее. Согласно данным телеметрии ESET, большинство потенциальных жертв находится в ЕС, однако образцы вредоносного программного обеспечения были обнаружены и в Украине», - отметили специалисты по кибербезопасности.

В компании отметили, что выявленная волна распространения фишинговых сообщений группой Nobelium была достаточно массовой.

Читайте такжеИнтернет-тролли: эксперты объяснили, как распознать и не поддаться на провокацииДля защиты от этой угрозы специалисты ESET рекомендуют не открывать подозрительные файлы и ссылки в письмах от неизвестных пользователей и с максимальной осторожностью относиться к любым подозрительным сообщениям. Чтобы распознать фишинговые письма, стоит обращать внимание на детали письма – адрес электронной почты отправителя, подпись, обращение к адресату.

По данным ESET, фишинговые письма, как правило, начинаются с безличных приветствий, а содержание сообщения часто выглядит неправдоподобно и вызывает сомнения. Кроме того, текст письма часто содержит значительное количество ошибок, больших букв и восклицательных знаков.

«Также вовремя выявить подобные угрозы поможет эффективное антивирусное решение с модулем Антифишинг, которое заблокирует вредоносное программное обеспечение и предотвратит заражение устройства», - добавили в компании ESET.

Как сообщал УНИАН, как ранее сообщал вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт в своем блоге, российские хакеры из группировки Nobelium атаковали 3 тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 странах. Деятельность четверти из них связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.

Берт утверждает, что сначала атаке подверглась маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего хакеры массово разослали электронные письма с фишинговыми ссылкам. При переходе по ссылкам на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. После этого хакеры получали доступ к данным пользователей.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET - ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Иван Бойко