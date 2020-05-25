В Швеции запустили первую публичную сеть 5G

Клиенты компании смогут пользоваться интернетом на скорости один гигабит в секунду в Стокгольме, Гетеборге и Мальме.

Международная телекоммуникационная компания Tele2 запустила свою первую общедоступную сеть 5G в Швеции.

Читайте такжеХакеры похитили личные данные 9 миллионов клиентов лоукостера EasyJetОб этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что с июня клиенты компании смогут пользоваться интернетом на скорости один гигабит в секунду в Стокгольме, Гетеборге и Мальме. Эта скорость в четыре раза выше, чем в сети 4G.

ВTele2 также сообщили, что правительство Швеции отложило аукцион по продаже частоты для сети, однако компания приобрела дополнительные частоты для достижения полосы пропускания 80 мегагерц, так называемой C-band (C-диапазон). Это полоса частот, которую будут распознавать смартфоны будущего, объяснили в Tele2.

Считается, что сеть 5G должна вывести на новый уровень сферу виртуальных игр, работу устройств для бизнеса и госструктур, позволит продвинуться в использовании возможностей умного дома.

Ранее УНИАН писал, что в ноябре 2019 года стало известно о запуске крупнейшей в мире сети 5G в Китае.

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