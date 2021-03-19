В мессенджерах Facebook Messenger и Instagram, которые принадлежат американской компании Facebook Inc., произошел сбой.
Читайте такжеTelegram обновил голосовые чаты и добавил новые функции: что изменилосьОб этом свидетельствуют данные аналитической онлайн-платформы Downdetector.
Так, около 19:00 на работу Instagram начали поступать жалобы. Большая часть из них - на невозможность загрузить медиа в приложении.
Всего поступило 2877 жалоб.
У большинства пользователей Facebook не работает сайт, а в мессенджере не отправляются сообщения. Также о проблемах с приложением сообщили пользователи WhatsApp.
На сбой жалуются пользователи со всей Европы.
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