У большинства пользователей Facebook не работает сайт, а в мессенджере не отправляются сообщения

В мессенджерах Facebook Messenger и Instagram, которые принадлежат американской компании Facebook Inc., произошел сбой.

Читайте такжеTelegram обновил голосовые чаты и добавил новые функции: что изменилосьОб этом свидетельствуют данные аналитической онлайн-платформы Downdetector.

Так, около 19:00 на работу Instagram начали поступать жалобы. Большая часть из них - на невозможность загрузить медиа в приложении.

Всего поступило 2877 жалоб.

У большинства пользователей Facebook не работает сайт, а в мессенджере не отправляются сообщения. Также о проблемах с приложением сообщили пользователи WhatsApp.

На сбой жалуются пользователи со всей Европы.

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Автор: Людмила Жерновская