Процессор поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц при разрешении Full HD+

Корейская компания Samsung провелка в Китае презентацию своего нового чипа Exynos 1080, который выполнен по передовому техпроцессу и использует новые ядра.

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Как сообщает 4PDA, чипсет, при этом, отнесли к моделям среднего уровня. В состав платформы входит ЦП с четырьмя мощными ядрами Cortex-A78 (2,8 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55. За графику отвечает десятиядерный графический процессор Mali-G78.

В Samsung заверили, что в сравнении с Exynos 980 производительность на одно ядро выросла на 50%, а в многоядерном режиме — на 100%. При этом энергоэффективность улучшилась на 10% за счет использования нового алгоритма Amigo.

Процессор поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц при разрешении Full HD+ или 90 Гц при WQHD+. Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR5, накопителей UFS 3.1, стандартов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Встроенный 5G-модем позволяет передавать данные на скорости до 5,1 Гбит/с.

Чип также будет способен работать с камерами с разрешением до 200 Мп и поддерживает запись видео в 4K при 60 fps и HDR10+.

Первыми смартфонами с новым чипом станут устройства от бренда Vivo. Предполагается, что речь о моделях серии X60.

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Автор: Дмитрий Захаров