Изобретение основано на работе с радиоволнами.

В США робота научили искать вещи, которые он не видит.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Boston Dynamics презентовали нового робота-грузчика (фото, видео)Полезное в быту изобретение основано на работе с радиоволнами.

«На демонстрации робот копается в ящике с мусором, ища предметы, размер которых ему закодировали», – говорится в сюжете.

По мнению исследователей из Массачусетского технологического института, это поможет находить заказы на складах, которые обычная камера не может распознать.

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Автор: Катерина Шварц