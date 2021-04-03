Американского робота научили искать вещи, которых он не видит
В США робота научили искать вещи, которые он не видит.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«На демонстрации робот копается в ящике с мусором, ища предметы, размер которых ему закодировали», – говорится в сюжете.
По мнению исследователей из Массачусетского технологического института, это поможет находить заказы на складах, которые обычная камера не может распознать.
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