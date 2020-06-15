Сайт пробного ВНО онлайн "лег"

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили ситуацию с пробным ВНО.

15 июня в 11:00 должно было стартовать пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) онлайн. Его назначили вместо отмененного пробного тестирования. Но абитуриенты массово не могут пробиться на сайт.

Речь идет о первом экзамене по украинскому языку и литературе. Абитуриенты получили возможность скачать тестовую тетрадь с вопросами и бланк ответов, пишет BBC News Украина.

Потом надо все заполнить и скачать ответы в систему.

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С 17 июня абитуриенты будут иметь возможность скачать тестовые задания с других выбранных предметов.

Впрочем, сразу после 11:00 в понедельник сайт перестал работать. Пользователи в соцсетях - абитуриенты и их родители жалуются, что скачать ничего невозможно.

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили ситуацию. По словам заместителя директора центра Татьяны Вакуленко, технические проблемы вызвало чрезмерную нагрузку на сайт.

"К сожалению, действительно большое количество желающих зайти на сайт, дети по несколько раз нажимают на кнопку, чтобы загрузить или перезагрузить страницу. И все это вызывает определенные проблемы с интернет-связью и, соответственно, с качеством сайта", - пояснила Вакуленко.

Она подчеркнула, что это не помешает абитуриентам пройти тестирование, ведь возможность скачать задания будет открыта до 18:00 19 июня.

"Мы советуем участникам успокоиться и зайти на сайт немного позже. Это никак не скажется ни на результатах, ни на том, как они будут выполнять задание. К 19 июня они смогут в любое время скачать тетрадь и бланк и предоставить ответы", - подчеркнула Татьяна Вакуленко.

Как сообщал УНИАН, пробное ВНО в 2020 году должно состояться 15 и 17 июня. Но внезапно в пятницу 13 июня его отменило правительство через угрозу коронавирус.

Пробное ВНО является подготовкой к основному внешнему оцениванию для поступления в университеты и другие учебные заведения.

В этом году его перенесли из-за эпидемии коронавирус, однако 15 июня все же должно было состояться пробное тестирование с украинского языка и литературы, а 17 июня - по другим предметам.

Теперь представители образования, общественности и поступающие опасаются, что власти могут вообще отменить ВНО, которое должно пройти в стране с 25 июня до 17 июля.

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