Полет модуля Athena к естественному спутнику Земли продлится всего неделю.

Сегодня, 27 февраля, ракета Falcon 9 от компании SpaceX стартовала с модулем Athena от частной компании Intuitive Machines. Об этом сообщает портал Space.com.

Модуль предназначен для поиска сырья и воды на естественном спутнике Земли. Аппарат оснащен буром, который может проникать под поверхность Луны на глубину до одного метра.

На его борту находится "прыгающий" дрон Gracie, способный преодолевать сложный рельеф естественного спутника нашей планеты. Он будет проводить съемку поверхности Луны и исследовать кратеры.

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Также среди прочего модуль доставит на Луну небольшой ровер MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform), предназначенный для автономной работы по картографированию спутника.

Посадка Athena в районе Южного полюса Луны запланирована на 6 марта. Амбициозная научная программа миссии рассчитана примерно на 10 дней.

Космические запуски - последние новости

Напомним, в январе ракета Starship Илона Маска взорвалась во время тестового запуска. Несмотря на это, его можно считать по крайней мере частично успешным, ведь SpaceX смогла вернуть на Землю нижнюю часть Starship, что приближает компанию к началу полноценных полетов ракеты.

Позже Маск назвал "развлечением" взрыв Starship. Отметим также, что сейчас SpaceX активно готовится к новому тестовому запуску новой космической системы. Он может состояться уже в ближайшие дни.

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