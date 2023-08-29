Отмечается, что хозяйка побоялась приготовить "рыбу-мутанта".

Женщина на Филиппинах купила рыбу, чтобы приготовить обед, но обнаружила, что у нее "человеческие" зубы. Отмечается, что аномалия была у пресноводного карпа.

"Я пошла на рынок, один из лучших рынков здесь, в Баколод-Сити. Я купила рыбу домой - разные виды рыбы - и у меня была одна рыба, которую я взяла, чтобы почистить. Но когда я разделала рыбу, меня напугали ее человеческие зубы", - рассказала Viral Press Мария Кристина Кузи.

Сообщается, что это был большеголовый карп - пресноводная рыба. При разделке женщина и увидела зубы.

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"Все зубы были прикреплены ко рту рыбы", - вспоминала женщина, которая нажимала и тыкала в жевательные пластинки, чтобы убедиться, что они часть рыбы.

Женщина испугалась, что рыба может быть опасной для здоровья ее семьи, потому она выбросила карпа, который ей обошелся в 4 доллара.

Стоит отметить, что этот вид травоядных рыб не имеет зубов, но у них есть режущие кромки, называемые глоточными зубами, расположенные ближе к горлу.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2018 году рыбу с "чеовеческими" зубами поймали в Индонезии. У большинства рыб острые зубы, а у этой - они белого цвета, квадратные, внешне напоминают человеческие.

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