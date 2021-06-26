В 143 случаях военным не хватило информации о наборе данных, чтобы объяснить явления.

У Минобороны США нет объяснений появления десятков неустановленных летающих объектов, которые заметили военные пилоты.

Об этом говорится в отчете Пентагона насчет 144 сообщений об НЛО. Все, кроме одного, остаются необъяснимы, пишет BBC.

Это не исключает возможности, что объекты действительно неземные.

Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях появления в небе хаотично двигавшихся объектов.

Читайте такжеВ США украинского хакера приговорили к семи годам заключенияВ августе 2020 года Пентагон основал целевую группу по неустановленным воздушным явлениям для изучения отчетов. Работа группы заключалась в "проявлении, анализе и каталогизации" этих явлений, а также в объяснении "природы происхождения" НЛО.

В промежуточном отчете говорится о 144 зарегистрированных случаях "неустановленных летающих объектов" за последние два года – после введения стандартизированного механизма отчетности в ВВС США.

В 143 случаях военным не хватило информации о наборе данных, чтобы объяснить явления. Речь шла о том, что "не было четких указаний того, что существует какое-то неземное объяснение" для объектов, но этого также не исключали.

В отчете пишут, что НЛО "вероятно, не имеет единого объяснения". Некоторые из них могут быть технологиями другой страны, например, Китая или России, другие – атмосферными явлениями, такими как кристаллы льда, которые регистрируются радиолокационными системами. Допускают и то, что НЛО "связаны с разработкой и секретными программами американских организаций".

Единственный случай, когда НЛО смогли идентифицировать с "высокой степенью уверенности", был "спускавшимся большим воздушным шаром". В Пентагоне не исключают, что НЛО создают "вероятную проблему безопасности полетов и могут создать угрозу национальной безопасности США".

Целевая группа ищет пути усовершенствования идентификации таких объектов.

В апреле 2020 года Министерство обороны США опубликовало видео с НЛО, снятое Военно-воздушными силами США. В эфире телеканала CBS News два пилота ВВС обсуждали, что видели в Тихом океане объект, который, казалось, отражал их движения.

Один пилот описал это как "маленький белый объект, похожий на крестики-нолики", имея в виду удлиненные белые мятные конфеты: "И это именно то, на что он был похож, за исключением того, что двигался очень быстро и хаотично. И мы не могли предвидеть, в какую сторону он повернется, или как он будет маневрировать. У него не было видимых следов дыма от двигателя. Не было никаких видимых признаков управления полетом, чтобы маневрировать так, как он это делал".

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Автор: Яна Ставская