Видео с НЛО было снято ВМС США в 2019 году.

Пентагон подтвердил, что видеозапись на которой запечатлен неопознанный летающий объект в форме пирамиды, является подлинной.

Об этом сообщает Science Alert.

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Как сообщается, данное видео было снято ВМС США в 2019 году.

Кадры включают изображение загадочного корабля в форме пирамиды, который парит над Землей на высоте 210 метров.

Хотя никто точно не знает, что это за загадочный объект на самом деле, Пентагон подтвердил, что видео является подлинным.

"Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военнослужащими ВМС", - заявила представитель Пентагона Сьюзан Гоф в заявлении, распространенном в СМИ.

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Автор: Екатерина Лиманская