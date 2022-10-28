Судно, которое получило повреждения, было подарено в прошлом году Украине Бельгией.

Украинские ученые планируют восстановить подаренное Бельгией научно-исследовательское судно, которое было повреждено из-за ракетного удара РФ по Одесскому порту.

Об этом на брифинге в Одессе сообщил морской биолог, глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он отметил, что сейчас, из-за полномасштабного вторжения РФ, Украина не имеет возможности проводить соответствующие исследования в Черном море. Более того, получило повреждения из-за ракетного удара судно "Борис Александров", которое было в прошлом году приведено в Украину в рамках проекта ЕС EMBLAS и программы развития ООН по усиленному мониторингу Черного моря.

"Речь не идет не то что о каких-то научных экспедициях. Наоборот, даже научно-исследовательское судно "Борис Александров", которое было в прошлом году приведено в Украину, пострадало от прилетов в Одесский порт. Его придется после войны ремонтировать и снова оживлять. Не говоря о многих других моментах...", - сказал Дикий.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Россия нанесла удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр". Две ракеты были сбиты украинскими зенитчиками, две попали в объекты инфраструктуры порта. Из-за удара в порту произошел пожар.

Научно-исследовательское судно "Борис Александров" - что известно

С 2014 года украинские ученый не имели судна для проведения исследований по мониторингу морей.

21 октября 2021 года в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, подаренное Бельгией Украине.

29 октября судно получило новое название "Борис Александров", в честь директора Института морской биологии Национальной академии наук Украины, член-корреспондента НАН, который погиб при пожаре, почти полностью уничтожившем здание института в начале декабря 2019 года.

Передача Украине этого судна организована и профинансирована Европейским Союзом в рамках проекта EU4EMBLAS, внедряемого ПРООН. Тогда благодаря передаче судна проект поддержал широкую научную программу "Мониторинг трех европейских морей Северного, Средиземного и Черного".

По словам заместителя министра экономики и труда Бельгии Томаса Дермина, этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.

Судно "Бельгика": основные характеристики

Судно построено в 1984 году. Его длина - 51,12 м, ширина - 10, осадка - 4,6 м, водоизмещение - 1,2 тыс. тонн. Дальность плавания – 20 тыс. морских миль при скорости 12 узлов, максимальная скорость - 13,5 узлов.

На борту находится пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

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