Во время перехода из Бельгии в Украину на борту судна уже проводились исследования.

В Одесский морской порт прибыло научно-исследовательское судно "Бельгика", подаренное Бельгией Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, "Бельгика" прибыла сегодня утром. Она пришвартована рядом с купленным нашей страной у Великобритании ледоколом "Джеймс Кларк Росс", который прибыл в Одессу 5 октября.

Как сообщила УНИАН эксперт проекта ЕС EMBLAS и программы развития ООН по усиленному мониторингу Черного моря Елена Марушевская, таким образом 21 октября завершилась продолжительная экспедиция, начавшаяся в начале месяца с порта Зебрюгге (Бельгия). Судно прошло порядка 8,6 тыс. км.

Оно передано Украине (Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря) Королевством Бельгии в целях поддержки экологического мониторинга Черного моря. Это стало возможным благодаря Меморандуму о взаимопонимании, заключенному между Бельгийским Федеральным офисом науки и политики, Королевским Бельгийским институтом естественных наук и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины в июле этого года.

Читайте такжеДиректор НАНЦ Евгений Дикий: С покупкой британского ледокола "Джеймс Кларк Росс" перед Украиной открылись большие возможности. Это очень мощный активКак уточнила Марушевская, судно привел в Одессу украинский экипаж (более 10 человек). Также на борту – пятеро украинских ученых и их словацкий коллега. В течение перехода ученые проводили исследования на предмет наличия плавучего мусора, отбирали пробы морской воды и донных отложений для уникального скрининга на присутствие десятков тысяч веществ – загрязнителей, микропластика и прочее.

Как сообщили в Украинском научно-исследовательском центре экологии моря, эту амбициозную программу под названием "Мониторинг трех европейских морей" (Северного, Средиземного и Черного), а также трансфер судна организовал и финансирует проект ЕС – ПРООН "Европейский Союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря".

В ближайшее время судно будет переименовано.

Как отмечают специалисты, приход "Бельгики" - историческое событие, которое даст мощный толчок развитию в Украине мониторинга морей. С 2014 года в отечественных ученых не было судна для проведения подобных исследований.

Судно "Бельгика": основные характеристики

Судно "Бельгика" (Belgica) построено в 1984 году. Его длина – 51,12 м, ширина – 10, осадка – 4,6 м, водоизмещение – 1,2 тыс. тонн.

Дальность плавания – 20 тысяч морских миль при скорости 12 узлов, максимальная скорость – 13,5 узла. На борту – пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

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Автор: Лариса Козовая