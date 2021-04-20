iMac уменьшили в два раза, сделав его максимально компактным.

Компания Apple презентовала обновленный iMac на собственном процессоре М1.

Читайте такжеApple сегодня проведет презентацию своих новых продуктов (онлайн-трансляция)Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании.

По словам ведущей, это абсолютно новый iMac, новый уровень возможностей и революционный дизайн.

Целый спектр цветов позволит каждому пользователю выбрать наиболее подходящий.

Кроме того, iMac уменьшили в два раза, сделав его максимально компактным.

Обновленный iMac: что еще известно

Экран Retina 4K из цельного стекла.

Уменьшенная материнская плата позволила оставить два вентилятора для охлаждения, что сделало iMac такими тонкими.

Камеру улучшили, теперь она снимает в HD 1080.

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Автор: Катерина Шварц