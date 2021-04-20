Компания Apple презентовала обновленный iMac на собственном процессоре М1.
Читайте такжеApple сегодня проведет презентацию своих новых продуктов (онлайн-трансляция)Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании.
По словам ведущей, это абсолютно новый iMac, новый уровень возможностей и революционный дизайн.
Целый спектр цветов позволит каждому пользователю выбрать наиболее подходящий.
Кроме того, iMac уменьшили в два раза, сделав его максимально компактным.
Обновленный iMac: что еще известно
Экран Retina 4K из цельного стекла.
Уменьшенная материнская плата позволила оставить два вентилятора для охлаждения, что сделало iMac такими тонкими.
Камеру улучшили, теперь она снимает в HD 1080.
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