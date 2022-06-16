Эпидемия чумы - одна из крупнейших эпидемиологических катастроф в истории человечества, по разным данным, ее жертвами стали до 60% европейцев.

Европейские ученые полагают, что смогли наконец установить, откуда в середине XIV века начала распространение эпидемия бубонной чумы, унесшая жизни десятков миллионов человек в Европе, Азии и Африке.

Исследователи из шотландского Университета Стерлинга и немецких Университета Тюбингена и Института физики общества Макса Планка провели анализ зубов из захоронений возле озера Иссык-Куль и пришли к выводу, что первая вспышка чумы произошла на территории современного Кыргызстана в 1330-х годах, передает Би-би-си.

Эпидемия чумы - одна из крупнейших эпидемиологических катастроф в истории человечества, по разным данным, ее жертвами стали до 60% населения европейского континента. Но, несмотря на проводившиеся в разное время многочисленные исследования, ученым до сих пор не удавалось установить, где именно был ее эпицентр.

Район Иссык-Куля привлек внимание ученых после того, как они заметили, что в 1338-39 годах в этой местности произошел резкий скачок смертности.

По словам доктора Марии Спиру из Университета Тюбингена, исследовательская группа провела анализ ДНК останков семи человек. Особое внимание было уделено зубам, так как во рту человека находится множество кровеносных сосудов, и шансы обнаружить передающиеся через кровь патогены выше, объясняют ученые.

В останках трех умерших они нашли следы чумной палочки Yersinia pestis.

"Наше исследование отвечает на один из самых больших и захватывающих вопросов в истории и дает представление о том, когда и где появилась самая печально известная бактерия-убийца", - сказал Филип Славин, историк из Университета Стерлинга.

Ученые сожалеют, что их исследования ограничены небольшим количеством исходного материала. Исследование большего количества останков на более обширной территории дало бы более полную картину того, что происходило в этой части Центральной Азии в середине XIV века, отметили они.

Но и достигнутые результаты в научной среде считают прорывом в изучении этого периода истории.

Что такое бубонная чума?

Это потенциально смертельное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis.

Переносчиками чумы в основном являются грызуны, хотя болеют ей многие животные.

Бубонная чума - одно из наиболее распространенных заболеваний, передающихся людям.

Название происходит от симптомов, которые сопровождают болезнь: опухшие лимфатические узлы (или бубоны) в паху и подмышками.

В период с 2010 по 2015 годов в мире было зафиксировано 3248 случаев заболевания. 584 заболевших умерли.

В народе бубонная чума также получила название "черная смерть" из-за почернения различных частей тела, в основном рук и ног, вследствие гангрены, которая нередко возникает при заболевании.

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