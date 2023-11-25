Новый способ передачи информации, по крайней мере, в 100 раз быстрее, чем радиосвязь, на которую сейчас полагаются космические миссии.

Национальное космическое агентство США (NASA) смогло получить сообщение с помощью лазерного сигнала от космического аппарата, находящегося на расстоянии около 6,2 миллиона километров. Это может быть предвестником революции в технологиях космической связи, сообщает агентство.

Отмечается, что успешная передача сообщения состоялась в рамках проекта Deep Space Optical Communications (Оптические коммуникации в дальнем космосе) или DSOC. Это был первый раз, когда данные были успешно отправлены с помощью лазера с такого расстояния. До сих пор оптическим способом сообщения присылали максимум с поверхности Луны – это в 40 ближе, чем в нынешнем эксперименте.

На данный момент почти вся связь с аппаратами в дальнем космосе осуществляется с помощью радиосигналов, которые отправляются и принимаются огромными антеннами на Земле. Они оказались надежными, но их пропускная способность ограничена. Это означает, что отправка больших файлов, таких как фотографии и видео высокой четкости, либо невозможна вообще, либо требует очень большого промежутка времени.

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Работа НАСА над DSOC - это попытка вместо этого использовать оптическую связь через лазеры. По мнению космического агентства, эта технология может увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Агентство говорит, что прорыв "первого света" является частью множества экспериментов, которые, как они надеются, докажут, что лазерная технология работает.

"Достижение первого света является одним из многих важных этапов DSOC в ближайшие месяцы, прокладывая путь к более высокой скорости передачи данных, способной отправлять научную информацию, изображения высокой четкости и потоковое видео в поддержку следующего гигантского скачка человечества: отправки людей на Марс", – сказала Труди Кортес, директор по демонстрации технологий управления космических технологий в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

Главной сложностью здесь становится точное позиционирование отправителя и приемника оптического сигнала. В NASA сравнивают это с попыткой навести свет на монету с расстояния в полтора километра. Более того, лазер и его цель постоянно движутся. Таким образом, на большом расстоянии приемник и отправитель могут существенно сместиться относительно друг друга, пока отправленный световой сигнал направляется по назначению.

Теперь команда будет работать именно над усовершенствованием систем позиционирования, чтобы доказать практическую возможность использования этой технологии за пределами четко спланированного эксперимента.

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