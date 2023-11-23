Поскольку на ближайшие годы запланировано не мало пилотируемых полетов в космос, необходимо уделять больше внимания здоровью астронавтов.

Новое исследование показало, что космические путешествия могут повысить риск эректильной дисфункции у космонавтов-мужчин.

В исследовании, опубликованном в журнале FASEB Journal, отмечается, что это связано с тем, что астронавты подвергаются воздействию высоких уровней галактических космических лучей (энергетических частиц, бомбардирующих Землю), а также невесомости, пока они находятся в космосе.

Исследование показало, что риск эректильной дисфункции присутствует не только во время пребывания астронавтов в космосе, но и может сохраняться в течение длительного времени после их возвращения на Землю, пишет Newsweek.

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Чтобы прийти к этим выводам, исследователи провели моделирование на крысах-самцах. Они обнаружили, что оба эти фактора космических полетов были связаны с эректильной дисфункцией. Космический полет может воздействовать на сосудистые ткани, имеющие отношение к этому состоянию, даже после длительного периода восстановления, сообщается в исследовании.

Эректильная дисфункция возникает, когда человек не может поддерживать эрекцию достаточно долго. Это может быть вызвано различными причинами на Земле, такими как стресс, употребление алкоголя или усталость.

"То, что галактическое космическое излучение (GCR) нарушило эректильную функцию, не было таким уж удивительным", - сказал один из авторов исследования, Джастин Д. Ла Фавор, профессор Университета штата Флорида.

"Предыдущие исследования показали, что GCR может вызвать повреждение эндотелия и нервной системы, которые имеют решающее значение для правильной эректильной функции. Вообще, защитные системы эректильных тканей менее надежны, чем центральная сердечно-сосудистая система, поэтому мы предположили, что это может оказать неблагоприятное воздействие на эректильные ткани. Удивительным моментом исследования является то, что мы наблюдали эти эффекты после столь длительного периода восстановления", - добавил он.

Исследователи пришли к выводу, что изменения в сосудистых тканях могут произойти даже от небольших доз галактического космического излучения. Невесомость, или отсутствие гравитации, также способствовала этому, хотя и в меньшей степени. Невесомость главным образом способствовала изменениям через окислительный стресс, который определяется как дисбаланс радикалов и антиоксидантов в организме.

Поскольку на ближайшие годы запланировано еще больше пилотируемых полетов в космос, необходимо уделять больше внимания здоровью астронавтов, когда они вернутся на Землю, сказал Ла Фавор.

"Современные космические аппараты обеспечивают незначительную защиту от GCR, поэтому не существует эффективных способов защитить астронавтов от воздействия GCR во время полетов в глубокий космос", - сказал Ла Фавор.

"Вполне возможно, что последствия воздействия GCR можно смягчить терапевтически, но для установления эффективности потребуются дополнительные исследования, даже на моделях грызунов. В нашем исследовании изучались эффекты только после длительного выздоровления. Я бы предположил, что эффекты галактического космического излучения будут более выраженными вскоре после воздействия, хотя это должно стать темой будущих исследований", - отметил профессор.

В исследовании говорится, что применение различных антиоксидантов поможет противостоять воздействию галактического космического излучения. Хорошей новостью является то, что эректильная дисфункция вполне поддается лечению при правильной помощи медиков.

Это не первый раз, когда эта проблема выходит на поверхность. Ученым уже было известно, что агрессивная космическая среда может оказывать негативное воздействие на организм и его иммунную систему.

Ранее ученые объяснили, что кровь имеет свойство течь в разных направлениях, когда тело находится в космосе, сообщает статья CBC. В космосе кровь обычно приливает к голове и груди. Чтобы поддерживать эрекцию, организму необходимо увеличить приток крови к эректильной ткани. Поэтому этот измененный кровоток может вызвать проблемы с его поддержанием.

Здоровье космонавтов - новости

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи выяснили, что длительное пребывание в космосе истончает кожу. Космонавты заявляли о сухости кожи и зуде, что делало процесс заживления царапин и синяков более длительным. потому для проведения эксперимента шесть мышей отправили на МКС, где они провели в невесомости 91 день. После возвращения на Землю выяснилось, что кожа стала существенно тоньше, а также произошли изменения в процессе роста шерсти.

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